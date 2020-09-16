في اللحظة الأخيرة.. نتانياهو اكتشف أنه غير مخوَّل بالتوقيع

عربيات ودوليات

قبيل حفل توقيع اتفاقيات السلام في واشنطن، اكتشف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو لدهشته أنه غير مخول بالتوقيع عليها والموكل الوحيد على التوقيع هو وزير خارجيته غابي أشكنازي. أفادت بذلك القناة الإسرائيلية 12 التي أوضحت نقلا عن مصادر قانونية أن تفويض التوقيع على اتفاقية دولية هو ملك للحكومة، ولها أن تفوض أحد الوزراء في ذلك. ووفقا لصياغة قرار الحكومة لعام 1951، تقرر أن «صلاحية وزير الخارجية أو شخص معين من قبله لتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نيابة عن الحكومة. وينطبق هذا القرار على الاتفاقات التي لا تدخل في نطاق قانون ملكية الدولة». ونتيجة لذلك، أشكنازي هو الوحيد المخول بالتوقيع. واكتشف نتانياهو هذا الأمر وهو متواجد فعلا في الولايات المتحدة، ومن أجل أن يتمكن من التوقيع، عليه دعوة الحكومة إلى اجتماع والحصول منهم على تصريح يخوله بالتوقيع وهو أمر لم يعد ممكنا الآن في ضوء الجدول الزمني الضيق، أو الحصول على إذن خاص من قبل وزير الخارجية. واتصل نتانياهو بالمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الذي أوضح لنتانياهو أنه ليس لديه خيار سوى طلب توكيل رسمي من أشكنازي، الذي بقي في إسرائيل ولم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي لعدم دعوته من قبل رئيس الوزراء. وفي نهاية المطاف وقع أشكنازي على توكيل رسمي لنتانياهو، ولكن فقط بعد توضيحه بأن الاتفاقية نفسها ستشمل بندا ينص على أنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى تتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية.