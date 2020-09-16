ترامب يتوعد إيران برد «أقوى ألف مرة» على أي هجوم

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايران من شن اي هجوم على الولايات المتحدة، متوعداً بأن الرد الأميركي سيكون «أقوى الف مرة»، وذلك بعد تقارير اعلامية افادت بأن طهران خططت لاغتيال سفيرة اميركية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وذكر موقع «بوليتيكو» الاخباري الأميركي نقلا عن مسؤولَيْن اميركيَين لم يكشف عن هويتيهما قولهما ان اجهزة الاستخبارات تعتقد ان الحكومة الايرانية تخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب افريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال الموقع ان هذه الخطة اكتشفتها واشنطن في الربيع وأصبحت معالمها اوضح في الأسابيع الأخيرة مشيراً الى ان طهران خططت لاغتيال السفيرة ماركس انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» «حسب تقارير صحافية قد تكون ايران تخطط لاغتيال او هجوم آخر ضد الولايات المتحدة ردا على قتل الزعيم الارهابي سليماني». وأضاف ان «أي هجوم من جانب ايران، اياً يكن شكله، ضد الولايات المتحدة سيجابه برد على ايران سيكون اقوى بألف مرة».

وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توترا منذ الثورة الاسلامية، تصاعد مع انسحاب الولايات المتحدة بقرار من ترامب في مايو 2018، من الاتفاق النووي الموقع في 2015. وفي يناير الماضي، قتل الجنرال سليماني بضربة جوية في بغداد بينما تدفع واشنطن حاليا باتجاه تمديد حظر مفروض على تسليم ايران اسلحة ينتهي في اكتوبر وباتجاه اعادة فرض العقوبات الدولية على ايران.

ورفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التعليق على التهديد الذي تواجهه لانا ماركس. لكنه قال لشبكة «فوكس نيوز» ان «جمهورية ايران الاسلامية هي الدولة الأولى الداعمة للارهاب في العالم وانخرطت في جهود اغتيال في جميع انحاء العالم». وأضاف ان الايرانيين «اغتالوا اشخاصا في اوروبا وفي اجزاء اخرى من العالم ونحن نأخذ هذه المزاعم على محمل الجد».

وتابع بومبيو «نقول بوضوح لجمهورية ايران الاسلامية ان هذا النوع من النشاطات - مهاجمة اي اميركي في اي مكان وفي اي وقت، سواء كان دبلوماسيا اميركيا او سفيرا او عسكريا - غير مقبول اطلاقا»، مؤكدا «سنفعل كل ما بوسعنا لحماية كل مسؤول في وزارة الخارجية». ونفت طهران بشكل قاطع هذه الاتهامات. وبعدما وصف تقرير موقع «بوليتيكو» بأنه «مغرض»، دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة المسؤولين الأميركيين الى «الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لايران على الساحة الدولية». وقال خطيب ان «اصرار الولايات المتحدة على توجيه الاتهامات والاكاذيب ضد ايران تأتي في اطار الدعاية للانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي ظل استغلال واشنطن لمجلس الأمن الدولي بهدف تشديد الضغوط على الشعب الايراني».

