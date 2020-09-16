العراق: قوى سياسية ترفض تغييرات الكاظمي

عربيات ودوليات

أعلنت قوى سياسية في العراق رفضها سلسلة تغييرات اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، طالت 15 مسؤولا امنيا واقتصاديا واداريا وماليا، وذلك لاعتمادها على «مبدأ المحاصصة». جاء ذلك في بيانات منفصلة لكل من «تحالف سائرون»، و«تحالف الفتح»، و«ائتلاف دولة القانون». وقال «تحالف سائرون» (54 مقعدا في البرلمان) «فوجئنا بصدور قائمة تعيينات غلب عليها الاطار الحزبي والسياسي». واعتبر التحالف المدعوم من زعيم التنبار الصدري مقتدى الصدر، ان «هذا يعني العودة الى نفس الدائرة السابقة، ما يمثل نكوصا في المشروع الاصلاحي».

ورفض التحالف «الاجراء غير النافع الذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية»، وأعلن «براءته من القائمة لأنها لا تمثل توجه التحالف في عملية تصحيح المسارات الخاطئة». والاثنين اعلن الكاظمي اجراء تغييرات في مناصب عليا بمؤسسات الدولة، طالت 15 مسؤولا حكوميا رفيعا، وفق وثيقة رسمية نشرت تفاصيلها وسائل اعلام رسمية ومحلية. من جهته اعلن «تحالف الفتح» (48 مقعدا) الذي يضم اغلب فصائل «الحشد الشعبي»، رفضه سلسلة التغييرات التي اجراها الكاظمي. وقال رئيس التحالف هادي العامري، انه لم يكن على علم بالتغييرات التي «كثر الحديث حولها على انها عودة الى المحاصصة، وبهذا فان تحالف الفتح يعلن براءته منها».بدوره، قال «ائتلاف دولة القانون» (26 مقعدا) ان التغييرات «لم تستطع مغادرة المحاصصة»، بل انها «جذّرته بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية». وشملت تغييرات الكاظمي تعيين مناصب رفيعة، ابرزها محافظ للبنك المركزي، ورئيس ديوان الوقف الشيعي، ورئيس هيئة النزاهة العامة، ومدير المصرف العراقي للتجارة، ورئيس هيئة الاستثمار، وغيرها.

