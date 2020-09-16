عبوة ناسفة استهدفت موكباً دبلوماسياً بريطانياً في بغداد

عربيات ودوليات

قالت السفارة البريطانية في العراق، امس، ان عبوة ناسفة استهدفت سيارات دبلوماسية تابعة لها دون وقوع اصابات، فيما اكدت مصادر امنية تعرض رتل دبلوماسي اجنبي لانفجار في بغداد. وأفادت مصادر امنية عراقية، بانفجار عبوة ناسفة قرب جامع ام الطبول على الطريق المؤدي للمنطقة الخضراء في بغداد. وأضافت ان العبوة استهدفت رتلا ديبلوماسيا اجنبيا قادما من المطار باتجاه المنطقة الخضراء من دون وقوع اصابات او خسائر.

وكانت منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد اسقطت الليلة قبل الماضية عدة صواريخ استهدفت محيطها في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية. وشهدت المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تؤوي مقار حكومية وسفارات، ابرزها السفارة الأميركية، اطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

واثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأميركية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في اطار اعادة التموضع.

يذكر انه منذ اكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية اميركية.

