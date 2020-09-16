«كورونا».. السعودية تصنع اللقاح الروسي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: وقعت الشركة الكيماوية السعودية القابضة مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي «RDIF» للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس «كورونا» في السعودية. وقالت الشركة انها وقعت من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة اجا للصناعات الدوائية المحدودة «آجا فارما» والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة «سيتكو فارما» مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي»RDIF» مذكرة تفاهم غير ملزمة للتعاون المشترك فيما يخص اللقاح الخاص بفيروس «كورونا». ونصت مذكرة التفاهم في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في السعودية ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخل المملكة، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.وكانت روسيا اول دولة تقدم لقاحاً مضاداً لفيروس «كوفيد-»9، تقول انه سوف يستخدمه الجمهور العام. وكان مختبر حكومي قد طور اللقاح المسمى «سبوتنيك»، وفيما بعد تمت تجربته على موظفي المختبر ثم الجنود المتطوعين. ولم يتم الابلاغ عن آثار جانبية جوهرية. وسجلت روسيا نحو مليون اصابة بفيروس «كورونا»، وهي رابع اكبر حصيلة في العالم.

الى ذلك اعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية «روس بوتريب نادزور» آنا بوبوفا، ان معهد «تشوماكوف» الروسي بدأ بالتجارب السريرية على لقاح «كورونا» يعتمد على فيروسات حية.وقالت بوبوفا، امس «مركز تشوماكوف اكمل بنجاح الاختبارات قبل السريرية للقاح الكامل للفيروس وسيقدم للعيادة لقاحا يعتمد على فيروسات ضعيفة غير قادرة على التسبب في المرض وهذا مثال جيد لذلك، حاليا لن استطيع القول كم عدد اللقاحات المطلوبة».

وأعلنت، آنا بوبوفا سابقا ان مركز الأبحاث الحكومي «فكتور» سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس «كورونا» في 30 سبتمبر.

في غضون ذلك اعلنت الامارات الموافقة العاجلة على استخدام لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد لأفراد خط الدفاع الأول. فقد كشف عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الاحاطة الاعلامية عن آخر المستجدات حول الوباء، ان الامارات ممثلة في وزارة الصحة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد19» والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين من خط الدفاع الأول. وقال «الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من اية اخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم».

كما اكد ان «نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة اظهرت ان اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد اجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت انه سليم وآمن للاستخدام».

