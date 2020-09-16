الأردن: العودة لسلسلة إغلاق مع ارتفاع أعداد الإصابات

عربيات ودوليات

عمان- الوكالات: اعلنت الحكومة الأردنية عن بدء تنفيذ اغلاقات جزئية في جملة من القطاعات الحيوية والخدمية، في مقدمتها تعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة، واغلاق الأسواق الشعبية والمساجد وصالات المطاعم والمقاهي لمدة 14 يوما في كل انحاء البلاد، عدا عن تخفيض عدد العاملين في الدوائر الحكومية الى الحد الأدنى.

وجاءت القرارات بحسب ما اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال في الحكومة الأردنية، امجد العضايلة في ايجاز صحافي تجنبا للحظر الشامل، وفي ظل تسجيل ارتفاعات متتالية في اعداد الاصابات بفيروس «كورونا» في البلاد.

ويبدأ تطبيق الاغلاقات الجزئية، من صباح غد الخميس ويشمل الأسواق الشعبية نظرا للتزاحم والاكتظاظ الذي تشهده وفقا للعضايلة، وصالات المقاهي والمطاعم بمختلف انواعها السياحية والشعبية والاقتصار على خدمات المناولة، كما اعلن الوزير عن تحول التعليم المدرسي الى التعليم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» والمدارس العسكرية، باستثناء الصفوف الثلاثة الأولى وصف الثانوية العامة وفق ضوابط.

