فقدان 24 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة ليبيا

عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات - أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، امس ان زورقا يقل مهاجرين كان في طريقه الى اوروبا، انقلب في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا، مما اسفر عن غرق او فقدان ما لا يقل عن 24 شخصا، ويفترض انهم ماتوا.

وقالت صفاء مسيحلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، لوكالة «أسوشيتيد برس»، ان خفر السواحل الليبي اعترض ثلاثة قوارب الاثنين، وانقلب احدها. وأشارت الى ان خفر السواحل انتشل جثتين، فيما افاد الناجون بأن 22 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، ويعتقد انهم لقوا حتفهم. وأشارت الى ان ما لا يقل عن 45 ناجياً كانوا على متن القوارب الثلاثة اعيدوا الى الشاطئ، وأن جميع المهاجرين رجال، غالبيتهم من مصر والمغرب.

وقالت مسيحلي «هذه المأساة الجديدة تؤكد مجددا الحاجة الى زيادة قدرة البحث والانقاذ في البحر المتوسط. لكننا عوضا من ذلك، نشهد قيوداً على المنظمات غير الحكومية ومواجهة طويلة وغير ضرورية». وتحطم السفينة هو احدث كارثة بحرية تشمل مهاجرين يبحثون عن حياة افضل في اوروبا .وتأتي المأساة الحالية بعد وفاة 45 مهاجرا في اغسطس اثر انقلاب قاربهم، وهو ما يمثل اكبر عدد من القتلى في حادث تحطم سفينة واحدة قبالة السواحل الليبية.

