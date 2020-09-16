الدولة العميقة... شعار المرشحين

آراء

الدولة العميقة وحكومة الظل مصطلحان نقرأ ونسمع عن تداولهما بكثرة هذه الأيام في الكويت، وأغلب الذين يرددون هذين المصطلحين السياسيين إذا سألتهم عن معناهما لن يعرفوا الإجابة، لكن الجماعة «مع الخيل يا شقرا»، واليوم هاتان العبارتان أصبحتا وستكونان شعارا لاغلب المرشحين، فقبل كم سنة كان الشعار إسقاط القروض ورأوا الا فائدة من ذلك وأصبح شعارا قديما فاستبدل بمثل هذه المصطلحات. هذا بالاضافة إلى أسلوب التخوين والتجريم، هذا حرامي وإذا سألت ليش حرامي أو هل رأيته يسرق؟ يقال لا عطوه مناقصة أو مشروع فالحكومة اعطته لا ليش يوافق خلاص حرامي، ونسمع أيضا هذا مو وطني وما يحب الديرة، فتسأل لماذا وكيف عرفت أنه ليس وطنيا؟ فيقال لك إنه يحب فلان ويمدح علان وتوجهه مع ذاك بس علشان ضد الذي انت تختلف معاه أصبح غير وطني.

يوجد عندنا ناس هي من يوزع صكوك الوطنية والولاء والامانة والشرف،وأسهل شيء صار عندنا هو التشكيك والتخوين بالآخرين. كم اتمنى أن تغيب وتمحى مثل هذه الأمور والعادات الدخيلة علينا، وأن تستبدل بالحب والتعاون بيننا وأن نحسن النية بالآخرين ونتكاتف ونتعاضد كما كنا في السابق، واذا اردنا ان نعمل ونطور وطننا ونحافظ عليه نقوم بواجباتنا قبل أي شيء فالكويت تستحق وتستاهل منا كل العطاء والاخلاص في القول والعمل.

وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدعو الله ان يشافي أميرنا ويعود إلينا معافى مشافى، واطلب من الله عز وجل ان يزيل عنا هذا الوباء وعن العالم بأسره.

