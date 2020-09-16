يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع دزيكو

دوليه

كشف تقرير صحافي إيطالي، عن توصل يوفنتوس لاتفاق مع البوسني إيدين دزيكو مهاجم روما، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن يوفنتوس اتفق مع دزيكو على راتب سنوي بقيمة 7.5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأضافت: «روما اتفق مع نابولي عل استعارة مهاجمه أركاديوز ميليك مقابل 3 ملايين يورو على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي مقابل 18 مليون يورو و7 ملايين أخرى كمكافآت، ولكن المشكلة هي أن اللاعب لم يوافق بعد».

وحال انتهت صفقة ميليك، سيكون انتقال دزيكو ليوفنتوس مسألة وقت ليس أكثر، وهو ما يعني خروج لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي، تماما من حسابات «السيدة العجوز». ويرغب يوفنتوس في ضم مهاجم جديد بعد خروج جونزالو هيغواين من خطط المدير الفني بيرلو.

