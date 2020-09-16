دورتموند إلى الدور الثاني

دوليه

بلغ بوروسيا دورتموند الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا بفوزه الكبير على مضيفه دويسبورغ بخماسية نظيفة أول من امس في ختام الدور الأول. ومنح الدولي الإنكليزي جايدون سانشو التقدم لدورتموند في الدقيقة 14، وأضاف مواطنه اليافع جود بلينغهام القادم من برمنغهام سيتي (15 عاما) الهدف الثاني بعد 16 دقيقة، قبل أن يعزز الدولي البلجيكي ثورغان هازار بالثالث قبل نهاية الشوط الاول بأربع دقائق. وأضاف الأميركي الواعد جيوفاني رينا (17 عاماً) الهدف الثالث في الدقيقة 50، قبل أن يختم القائد ماركو رويس المهرجان بالهدف الخامس بعد ثماني دقائق. وخرج هامبورغ العريق من الدور الاول بخسارته امام مضيفه دينامو دريسدي بهدف للبلجيكي امادو اوتاتا (89) مقابل اربعة اهداف ليانيك شتارك (3) وروبن تيم بيكر (16) وكريستوف دافيرنير (53) وسيباستيان ماي (90 من ركلة جزاء). وحجز هانوفر بطاقته بفوز صعب على مضيفه فورتسبورغر كيكرز بثلاثة أهداف لهندريك فيداندت (23) ودومينيك كايزر (59) وتيمو هوبرز (78) مقابل هدفين لارن فايك (90) وروبرتو هيرمان (90+1 من ركلة جزاء).