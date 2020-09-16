فيرنر سعيد بفوزه الأول مع «البلوز»

دوليه

أبدى مهاجم تشلسي الجديد تيمو فيرنر، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على برايتون 3-1 في أولى جولات الدوري الإنكليزي، رغم اعترافه ضمنيا بوجود معوقات تحول دون ظهوره بالشكل المطلوب. وهذه أول مباراة رسمية لمهاجم لايبزيغ السابق مع تشلسي، وحصل لفريقه على ركلة جزاء، سجل منها جورجينيو هدف تشلسي الأول. وقال فيرنر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كانت مباراة صعبة بعدما أصبحت النتيجة 1-1، لكن ريس (جيمس) سجل هدفا مذهلا، نحن سعداء للغاية بالفوز». وعن الاختلافات بين اللعب في البوندسليغا والبريميرليغ، قال فيرنر: «اللعبة مختلفة كليا، هناك مساحات أكبر، لكن عندما دخلنا الملعب في الشوط الثاني كانت مباراة مختلفة وتغيرت بالكامل، تسبب لنا برايتون بمشاكل عديدة». وأضاف: «لعبت أمام ثلاثة مدافعين عمالقة وهذا لا يحدث في ألمانيا، أنا سعيد لتواجدي هنا، وأعتقد أنها كانت مباراة أولى جيدة لي وللفريق». وتابع: «برايتون أدى بشكل جيد جدا من البداية ومارس ضغطا عاليا علينا، المباراة الثانية ستكون أصعب لأنها أمام ليفربول، حاولت وبذلت ما بوسعي، وصنعت هدفا للفريق».