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دوليه

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أربع حالات «كورونا» في الدوري الإنكليزي


قالت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز أو من أمس إن أحدث جولة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا أكدت وجود أربع حالات إصابة جديدة. وأضافت الرابطة في بيان أن 2131 لاعبا وفردا من طواقم الأندية خضعوا لاختبارات الكشف عن كوفيد-19 بين السابع و13 سبتمبر. وكانت اختبارات الأسبوع الماضي كشفت عن ثلاث حالات إيجابية بين 1605 خضعوا لفحوص. ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين لكن سيتعين عليهم الآن دخول العزل الذاتي لعشرة أيام. وانطلق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 12 سبتمبر بدون جماهير وفي ظل قيود صحية صارمة لاحتواء انتشار الفيروس.


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