الهلال حسم مواجهة باختاكور

دوليه

حسم الهلال السعودي مواجهته مع باختاكور طشقند الأوزبكي بالفوز 2-1 أول من امس على ملعب الجنوب المونديالي في قطر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وسجل هدف الزعيم السعودي حامل اللقب الأول، متوسط ميدانه الايطالي سباستيان جوفينكو من ركلة حرة رائعة ( 45+2)، وأضاف هاتان باهبري الثاني (90+7)، فيما سجل للفريق الأوزبكي محترفه السويسري ارين ديرديوك من متابعة قريبة (70).

وبات رصيد الهلال 9 نقاط منفردا في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن باختاكور، ثم شباب الأهلي دبي الاماراتي بـ3 نقاط ثالثا، وأخيرا شاهر خودرو الايراني بلا نقاط. وقاد البديل الشاب حارب عبدالله فريقه شباب الأهلي الى فوزه الأول في المجموعة على حساب شاهر خودرو 1-0 على ستاد الجنوب في الدوحة.وسجل عبدالله (18 عاما) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، ليهدي شباب الأهلي اول ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الأولى بات أهلي جدة السعودي أول المتأهلين الى الدور الثاني عقب فوزه الصعب على الشرطة العراقي 1-0 أول من امس على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة. وسجل الألماني ماركو مارين الهدف الوحيد في الدقيقة 87. وهو الفوز الثاني للأهلي في دور المجموعات فعزز موقعه في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط عن الشرطة واستقلال طهران الايراني، علما بأن المجموعة باتت تضم ثلاث فرق بعد الغاء نتائج الوحدة الاماراتي الذي انسحب من البطولة بعدم قدرته على السفر الى الدوحة بعد اكتشاف حالات ايجابية بفيروس كورونا.

ووضع نادي الوحدة تحت الحجر من قبل السلطات في الامارات، حيث تقدم والاتحاد الاماراتي بطلب لتأجيل المباريات، ولكن نتيجة لاستكمال الاستعدادات ووصول الفرق الأخرى، لم يكن من الممكن تحقيق ذلك.

وخاض الوحدة مباراتين قبل توقف المنافسات في فبراير الماضي، فتعادل مع الأهلي السعودي 1-1، وفاز على الشرطة العراقي 1-0. وضمن الاهلي إحدى بطاقتي الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المتبقيتين وبات بحاجة الى الفوز في احداهما من أجل ضمان صدارة المجموعة. ويلتقي الاهلي مع الشرطة في الجولة الرابعة غدا، فيما يلعب الاخير مباراته الرابعة الاخيرة الاثنين المقبل ضد استقلال طهران ضمن الجولة الخامسة، على ان يختم الاهلي والاستقلال دور المجموعات بلقائهما في 23 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة الاخيرة.

وكاد الشرطة يفتتح التسجيل مبكرا عبر رأسية لكرار عامر بيد أن الحارس محمد العويس ابعدها بصعوبة الى ركنية (6). وكاد اللاعب نفسه يفعلها بتسديدة ارتدت من العويس قبل أن يتابعها بجوار القائم (35).

وتلقى الشرطة ضربة موجعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بطرد لاعبه علاء مهاوي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورغم النقص العددي كاد الشرطة أن يترجم أفضليته الفنية بهدف لولا العارضة التي تصدت لرأسية سعد ناطق قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (57).

وعلى عكس مجريات اللعب، ومن هجمة منسقة تلقى مارين كرة داخل المنطقة لعبها على يسار الحارس احمد باسل (87).

