بن إبراهيم: عودة المسابقات الآسيوية رسالة نبيلة في مواجهة «كورونا»

دوليه

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن عودة الحياة لمسابقات الاتحاد الآسيوي من نافذة دوري الأبطال تعد بمثابة رسالة رياضية آسيوية نبيلة في مواجهة الظروف الراهنة التي فرضتها ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ سلمان في تصريح صحافي اول من امس ان استئناف مسابقة دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة يعد بمثابة الهدية للعاملين في الصفوف الأمامية والكوادر الطبية في مواجهة الجائحة بمختلف دول القارة الآسيوية والذين يلعبون دور البطولة على امتداد شهور طويلة للتعامل مع الوباء بكفاءة ومهنية عالية ويضربون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة.

وأكد انجاز جميع الترتيبات الادارية واللوجستية لاقامة مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا واخراجها بأبهى حلة ممكنة تليق بسمعة ومكانة كرة القدم الآسيوية وتعبر عن المستوى المرموق الذي تحتله مسابقة دوري الأبطال على خارطة مسابقات كرة القدم الآسيوية.

