ملاعب كأس العالم تستضيف «أبطال آسيا»

دوليه

تستضيف ثلاثة من ستادات بطولة كأس العالم «قطر 2022» مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لأندية غرب القارة، والتي انطلقت منافساتها الأسبوع الجاري، وتتواصل حتى الثالث من أكتوبر المقبل، وهي ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، اضافة الى ستاد جاسم بن حمد، مقر نادي السد المشارك في منافسات البطولة.

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا 2020 في قطر 39 مباراة، 32 منها في مرحلة المجموعات، وأربع مباريات في الدور ثمن النهائي، ومباراتين في ربع النهائي، ومباراة في نصف نهائي البطولة.

وفي تصريح له حول استضافة قطر للمنافسات القارية؛ قال ناصر الخاطر، رئيس بطولة كأس العالم: «بعد نجاحنا في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي؛ تتاح أمامنا الفرصة مجددا لاستضافة عدد من المباريات المهمة لتعزيز جاهزيتنا للحدث الكروي الأهم عالميا بعد نحو عامين من الآن». وشهد ستاد خليفة الدولي انطلاق منافسات البطولة بمباراة في المجموعة الأولى، ليضيف الستاد بطولة دوري أبطال آسيا الى سجله الحافل باستضافة العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ومن بينها نهائي كأس الأمير 2017، ودورة الألعاب الآسيوية 2006، وبطولة كأس الخليج العربي 24، وبطولة كأس العالم للأندية، وغيرها. ويمتاز ستاد الجنوب بتصميمه الفريد المستوحى من القوارب التقليدية ليعكس تاريخ قطر الذي طالما ارتبط بالبحر. وجرى اعلان جاهزيته العام الماضي خلال استضافته نهائي كأس الأمير، ثم شهد بعدها نصف نهائي النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي في ديسمبر الماضي، اضافة الى استضافة العديد من المباريات في الدوري المحلي القطري.

ويستضيف ستاد الجنوب غالبية مباريات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2020، ومباريات في دور الستة عشر من البطولة.

واستضاف استاد المدينة التعليمية أولى مبارياته الرسمية خلال افتتاح موسم 2020-2021 من دوري نجوم قطر في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي جمعت بين ناديي السد والخريطيات. وكان شهر يونيو الماضي قد شهد الاعلان عن جاهزية الستاد من خلال فعالية رقمية للاحتفاء بالعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم، ليصبح ثالث الاستادات جاهزية لمباريات مونديال قطر 2022.

