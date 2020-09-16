اعتبار الوحدة منسحباً

دوليه

اعتبر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم نادي الوحدة الاماراتي منسحبا من دوري أبطال آسيا «بعد اخفاقه في السفر الى العاصمة القطرية الدوحة»، بسبب القوة القاهرة لاستئناف دور المجموعات بنظام التجمع.

وقررت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا المستجد في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أول من امس، أن الظروف التي تحيط باخفاق النادي في الوصول ينطبق عليها وصف «الظروف القهرية»، وأن المباريات التي خاضها نادي الوحدة في البطولة «ستعتبر نتائجها ملغية».

وتقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة.

واضاف الاتحاد انه «كان على نادي الوحدة الوصول الى الدوحة قبل أربعة أيام من خوض المباراة الأولى، ولكن النادي قام يوم 9 سبتمبر بابلاغ الاتحاد الآسيوي بعدم قدرته على السفر بعد اكتشاف حالات ايجابية بفيروس كورونا». ووضع نادي الوحدة تحت الحجر من قبل السلطات في الامارات، حيث تقدم والاتحاد الاماراتي بطلب لتأجيل المباريات، ولكن نتيجة لاستكمال الاستعدادات ووصول الفرق الأخرى، لم يكن من الممكن تحقيق ذلك.

وخاض الوحدة مباراتين قبل توقف المنافسات في فبراير الماضي، فتعادل مع الأهلي السعودي 1-1، وفاز على الشرطة العراقي 1-0. وكان النادي الاماراتي أمل في بيان «الانصاف من اللجان المختصة (في الاتحاد الآسيوي) ومراعاة الأسباب الخارجة عن الارادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الاعداد من السفر لخوض منافسات البطولة».

وتستضيف قطر المباريات المتبقية في البطولة لمنطقة غرب اسيا بنظام التجمع، وكان من المقرر أن يخوض الوحدة أولى مبارياته امام استقلال طهران الايراني، ضمن منافسات المجموعة الاولى أول من امس. وستقام مباريات دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب تحت شعار «كرة القدم للأبطال»، وهي ستجري وفق معايير خاصة للوقاية من «كورونا».

