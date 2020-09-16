الأبيض والأخضر يتأهبان لـ «النهائي»

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رفع الكويت والعربي من وتيرة استعداداتهما لنهائي كأس الأمير الذي سيجمعهما غداً على ستاد جابر منهياً موسماً طويلاً تجاوز العام الكامل.

ويعاني لاعبو الفريقين من الإجهاد بعد المباراتين الماراثونيتين في الدور نصف النهائي بالإضافة إلى ضغط المباريات في الفترة الأخيرة بعد عودة النشاط الرياضي في أغسطس المقبل.

وتبدو الصفوف مكتملة لدى الكويت باستثناء إصابة طلال الفاضل وعدم جاهزية فهد العنزي، وكتب الفاضل تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، قال فيها: «اللهم اجعل كل ما اوجعنا خيرة وكل ما احزننا خيرة وكل شي منعتنا عنه خيرة. الحمدالله على كل حال لن اكون متواجداً في النهائي للاصابة وبإذن الله نفرح». على الطرف الآخر، يفتقد العربي لاعب وسطه الغاني عيسى يعقوبو بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة اليرموك في الدور نصف النهائي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وتقدم العربي باحتجاج على الطرد لكن من المستبعد أن يلغي الاتحاد العقوبة الإدارية.

وبالتالي فإن مشاركة الإسباني تشافي توريس ضرورة في النهائي، رغم أن اللاعب الإسباني وجه رسالة وداعية لجماهير الأخضر معلناً عن رحيله إلى بلاده. من جانب آخر، يتنافس كاظمة واليرموك اليوم على المركز الثالث لمسابقة كأس الأمير عندما يلتقيان في 06:20 مساء اليوم على ستاد ناصر العصيمي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وخسر كاظمة في الدور نصف النهائي أمام الكويت بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وبالمثل خسر اليرموك أمام العربي 3-4 بالترجيحية بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ورغم أن الخيبة التي سيطرت على اللاعبين بعد خسارة الدور نصف النهائي، إلا أن الفريقين نالا إشادة واسعة على الأداء الذي قدماه في المباراتين.

بالنسبة لكاظمة، ربما يعتبر مشواره في كأس الأمير بداية لانطلاقة جديدة للبرتقالي الباحث عن نفسه في السنوات الأخيرة، والذي اعتمد سياسة تجديد دماء الفريق بعد فترة توقف النشاط الرياضي، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ومعترض عليه.

لكن البرتقالي الذي يقوده مدربه الجديد الإسباني روبرتو بيانكي ظهر بمستوى مميز وأقصى القادسية من الدور ربع النهائي، وكان قريباً جداً من تجاوز الكويت في نصف النهائي.

وبرز من كاظمة اللاعبون الشباب في مقدمتهم المهاجم بندر بورسلي وعمر حبيتر وشبيب الخالدي ووليد التورة وعبدالله الجزاف ومحمد العازمي.

في المقابل، ستكون مباراة اليرموك اليوم الأخيرة تحت قيادة المدرب المؤقت حسين ياسين الذي قاد الفريق إلى الدور نصف النهائي، بعد وصول المدرب الصربي دارغان غافرلوفيتش الذي سيقود الفريق الموسم المقبل.

