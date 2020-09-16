«الرماية» ثانياً في التصنيف الآسيوي

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حقق أبطال المنتخب الكويتي للرماية انجازا لافتا بحلولهم بالمركز الثاني في تصنيف الاتحاد الاسيوي للعبة لأفضل منتخبات القارة وفقا لنتائجها في دورات الالعاب الاسيوية (الآسياد) خلف الصين صاحبة الريادة وأمام كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الثالث.

وقال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي والذي يشغل أيضا منصب أمين عام الاتحاد الاسيوي للرماية في تصريح صحافي امس ان هذا الانجاز جاء بعد أن أصدر الاتحاد القاري تقريرا خاصا بتصنيف وترتيب الاتحادات التابعة له والذي يبين عدد الميداليات التي تم تحقيقها لكل دولة منذ بداية هذه الدورات في الهند عام 1951 وحتى آخر دورة في عام 2018 التي أقيمت في اندونيسيا. وأوضح العتيبي ان الصين احتلت المركز الأول برصيد 96 ميدالية متنوعة (42 ذهبية و35 فضية و19 برونزية) تليها الكويت برصيد 30 ميدالية (13 ذهبية و12 فضية و5 برونزية) في حين تأتي كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 45 ميدالية (11 ذهبية و17 فضية ومثلها من البرونز).وأضاف أن تحقيق الكويت لهذا الانجاز جاء بعد التطور والنهضة الكبيرة التي شهدتها رياضة الرماية الكويتية بفضل الرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله اضافة لدعم الهيئة العامة للرياضة. وأكد العتيبي ان ما تحقق أتي بعد جهود مضنية من رماة الكويت المخلصين عبر كل الدورات الاسيوية المتعاقبة لاسيما النسخ الأخيرة منها اذ حققوا العديد من الميداليات لاسيما في منافسات رماية الأطباق الطائرة مشيدا بالدور المهم للادارات التابعة لنادي الرماية منذ انشائه عام 1994 في تحقيق هذا الانجاز.

ولفت إلى أن رماة وراميات القارة الاسيوية تمكنوا من الفوز بالعديد من الألقاب الدولية الكبيرة بدليل احتلال الصين التصنيف الأول على المستوى العالمي مقدما شكره لرئيس الاتحاد الاسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الكبير لرياضة الرماية في القارة الاسيوية. يذكر ان اليابان احتلت المركز الرابع بهذا التصنيف تليها كازاخستان سادسا ثم قطر سابعا والهند ثامنا في حين تأتي تايوان في المركز التاسع ومن ثم تايلاند في المركز العاشر.

