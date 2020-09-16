الكويت وكاظمة يواجهان الصليبخات والشباب

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تستأنف اليوم بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة باقامة مباراتين في الدور ربع النهائي وتجمعان الكويت مع الصليبخات في 05:00، وكاظمة مع الشباب في 07:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة نادي الكويت. وكانت البطولة توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث قرر اتحاد كرة السلة الغاء بطولة درع الاتحاد التي كان يفترض أن تقام بعد نهاية منافسات الكأس، كما الغى أيضاً بطولات المراحل السنية للموسم الحالي. وستستكمل غدا منافسات ربع النهائي بلقائي القادسية مع برقان، واليرموك مع القرين. ويقام هذا الدور بنظام خروج المغلوب على أن يتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي، وستقام المباراة النهائية يوم 23 سبتمبر الحالي.

ويطمح الكويت حامل اللقب إلى مواصلة تسيده للعبة من خلال احراز لقب الكأس بعد أن حقق لقب الدوري فبراير الماضي.

من جانبه أكد أمين سر الاتحاد عبدالرحمن الخباز أمس حرص الاتحاد على إنهاء هذه البطولة باعتبار أن بطلها سيمثل الكويت في البطولة العربية في حين تم إلغاء بطولة درع الاتحاد للموسم ذاته لأن الكويت غير مؤهلة في الوقت الحالي للبطولات الخارجية.وأضاف الخباز أن الموسم الجديد للاتحاد (2020-2021) سيدشن مطلع نوفمبر المقبل بإقامة مباراة كأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس والتي ستكون تمهيدا لانطلاق بطولة الدوري التي ستبدأ في الرابع من الشهر ذاته موضحا أن جميع لجان الاتحاد جاهزة لانطلاق المباريات من جديد.

وذكر أن الاتحاد سيفتح فترة تسجيل اللاعبين الجدد وباب الانتقالات بين لاعبي الأندية للموسم الجديد عقب نهاية بطولة الكأس التي تستمر حتى انطلاق الموسم الجديد متمنيا التوفيق لكل الأندية بتقديم مستويات جيدة تسهم في بروز لاعبين جيدين للمنتخبات الوطنية لاسيما أن الاتحاد سمح للأندية بالاستعانة بلاعبي درجة الشباب مع الفرق الأولى.

