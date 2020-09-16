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القادسية هزم برقان في «اليد»

زيد خلف
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الأربعاء 16 سبتمبر 2020

حقق القادسية انتصاراً مستحقاً على برقان 33-26 ضمن الجولة الـ12 من دوري الدمج لكرة اليد أول من امس والتي شهدت ايضاً فوز الشباب على الصليبخات 22 - 19، واليرموك على الفحيحيل 27-26، والجهراء على الساحل 31-26.
ورفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة، والشباب إلى 7 نقاط، واليرموك إلى 9 نقاط، والجهراء إلى 8 نقاط، فيما بقيت الفرق المهزومة على رصيدها السابق برقان 17 نقطة، والصليبخات 4 نقاط، والفحيحيل 10 نقاط، والساحل نقطتين.وقدم القادسية مستوى متميزا في اللقاء وتمكن من فرض أفضليته طوال المجريات ليحقق انتصاراً مستحقاً وضعه مع فرق المقدمة في البطولة. وكانت بطولة الدوري استؤنفت سبتمبر الحالي باقامة اللقاءات المؤجلة بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


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