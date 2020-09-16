مناقشة انطلاق «الطاولة النسائية»

محلية

واصلت لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة فاطمة حيات اجتماعاتها الدورية مع اللجان النسائية في الاتحادات الرياضية، والتقت مساء أمس الأول مع اللجنة النسائية لاتحاد كرة الطاولة برئاسة خالدة العلي، حيث تمت مناقشة استراتيجية عمل لجنة كرة الطاولة، وما تم إنجازه خلال الأسابيع الماضية، وخطط بدء النشاط الرياضي للموسم 2020 – 2021 وفق الشروط واللوائح المتبعة دوليا، وحضر الاجتماع عضو لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية رابعة الهاجري، وعضوات اللجنة النسائية في اتحاد كرة الطاولة شهد عبدالرحيم، وفاطمة اللميع، واشتياق سند.

وأشادت حيات بالعمل المثمر والمتميز للجنة كرة الطاولة، سواء المتعلقة بالمراسلات الرسمية التي تختص بكرة الطاولة النسائية أو المتعلقة ببدء النشاط، مؤكدة أن اللجنة الأولمبية تحرص على دعم جميع اللجان النسائية، وبما يضمن معه انطلاق رياضة نسائية كويتية واعدة في الألعاب الفردية والجماعية على حد سواء، وبالتعاون البناء بين الأندية والاتحادات، ودعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا، لافتة الى أن عمل لجنة رياضة المرأة يأتي تطبيقا لرؤية ونهج رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وأعضاء المجلس، الذين يضعون تطوير رياضة المرأة ضمن أولويات مجلس الإدارة في دورته الحالية.

من جهتها، ذكرت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد كرة الطاولة خالدة العلي أنه تم الانتهاء من وضع اللائحة الفنية للمسابقات النسائية لكرة الطاولة، وشروط تسجيل ونقل واستغناء اللاعبات وإرسال نسخة منها للأندية واللجنة الأولمبية، مضيفة «طلبنا من الهيئة تخصيص ميزانية لإقامة الأنشطة الرياضية النسائية لكرة الطاولة، وكذلك صرف بدل للحكام والحكمات الذين سيتولون إدارة المباريات، وتوفير صالة لإقامة المباريات والتدريبات».

