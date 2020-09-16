توريس يودّع العربي

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وجه الإسباني تشافي توريس رسالة وداع إلى جماهير العربي بعد انتهاء عقده مع الأخضر وعودته إلى الدوري الإسباني. وكتب توريس على حسابه الشخصي في موقع «انستغرام» أمس: «عندما كنا صغاراً أخبرونا أن التقدم في السن يعلمنا أن نقول وداعاً، ورغم ذلك ومع مرور السنين ندرك أننا لن نكون مستعدين أبداً للوداع». وأضاف: «بعد 13 شهراً ستبقى دائماً في قلبي مشاعر عظيمة، حان الوقت اليوم لنقول وداعاً ولنقول شكراً».

وتابع: «إلى الجماهير التي رحبت بي منذ اليوم الأول وجعلتني أشعر أن المسافة من بلدي إلى هنا كانت مجرد رقم على الخريطة، الكويت أصبحت وطني، والجماهير جعلتني أحب اللون الأخضر باحترام وشغف»، معرباً عن امتنانه إلى كل الجماهير التي دعمته باستمرار خلال مشواره في الدوري الكويتي. وعبّر عن شكره إلى رئيس النادي عبدالعزيز عاشور وأعضاء مجلس الإدارة، قائلاً: « شكراً لأنكم جعلتموني أشعر بأهميتي من خلال ارتداء قميص النادي، وشكراً لكل التسهيلات التي قدمتموها لي»، مؤكداً أن زملاءه اللاعبين سيبقون أصدقاءه إلى الأبد. وأضاف: «كنت أتمنى أن أكتب هذه السطور لأخبركم أنني سأقضي المزيد من الوقت معكم ، لكن في بعض الأحيان حتى أجمل الدروب يجب أن تنتهي». وقال: «بلا شك ، كانت تجربة رائعة وفريدة من نوعها، وشهدت لحظات رائعة سأحملها إلى بلدي وستظل محفورة في الذاكرة».

وختم: «أكتب هذه الرسالة في اليوم التالي لبلوغ نهائي كأس الأمير ومن المستحيل إخفاء الشعور بالإثارة. وهذا ما سأحتفظ به معي ، تلك الصور التي تجعلني أبتسم والتي جعلت تجربتي في العربي واحدة من أجمل مراحل مسيرتي الرياضية...الأخضر إلى الأبد».

