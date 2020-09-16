اليرموك توج بلقب «التنس»

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اختتمت أول من أمس مسابقة الدوري العام للتنس بتتويج اليرموك بالمركز الأول وخيطان بالمركز الثاني والكويت بالمركز الثالث، وأقيمت المنافسات على ملاعب نادي اليرموك بحضور كل من أمين السر العام للاتحاد فالح العتيبي والمدير الفني عباس البصيري وعضو مجلس إدارة نادي اليرموك مدير التنس بالنادي حسين الغريب.

وتقدم اليرموك على الكويت في مباراة الفردي الأولى بفوز لاعبه عيسى قبازرد على لاعب الكويت حسين عبد اللطيف بنتيجة 6/4 ، 6/2 ثم تعادل لاعب الكويت عبد الرحمن العوضي لناديه بفوزه على لاعب اليرموك بدر عنتر بنتيجة 2/6 ، 6/3 ، 6/1 وفي مباراة الزوجي الفاصلة فاز ثنائي اليرموك المكون من حسن الموسى وزميله علي عبد الرضا على ثنائي الكويت المكون من محمد الفودري وزميله عبد الله المكيمي بنتيجة 6/1 ، 4/6 ، 7/5 ليحسم اليرموك اللقاء لصالحه بنتيجة 2/1 ويفوز بالمركز الأول للمسابقة برصيد 18 نقطة وجاء في المركز الثاني خيطان وفي المركز الثالث نادي الكويت برصيد 16 نقطة لكل منهما علماً بأن خيطان تقدم على الكويت في الترتيب النهائي للأندية المشاركة رغم التساوي في عدد النقاط بسبب أن خيطان سبق له الفوز على الكويت في اللقاء الذي جمع بينهما .من جانب آخر، انطلقت أمس بطولة الاتحاد للسن العام على ملاعب نادي اليرموك بمشاركة 67 لاعبا من مختلف الأندية الرياضية .وأعرب أمين سر عام الاتحاد عن سعادته بعودة نشاط التنس بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا، وهنأ اليرموك بفوزه بالمركز الأول للبطولة وتمنى لبقية الأندية التوفيق فيما تبقى من مسابقات الموسم.

