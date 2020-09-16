كيندال جينر تعترف بتعاطيها الماريغوانا!

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اعترفت عارضة الأزياء الأميركية ونجمة تلفزيون الواقع ?كيندال جينر? بتعاطيها المخدرات، وأوضحت أنها تُدخن الماريغوانا خلال حلولها ضيفة مع شقيقتها كورتني كارداشيان على البرنامج الإذاعي Sibiling Rivalry الذي تقدمه النجمة الأميركية كيت هدسون وأوليفر هادسون. وطرح أوليفر على «كورتني إن كان هنالك متعاطي مخدرات في عائلتك، فمن سيكون؟»، فأجابت على الفور «كيندال». وعلى هذا الاساس اعترفت كيندال بتدخينها الماريغوانا وقالت: «لا أحد يعلم ذلك، إنها المرة الأولى التي أقول شيئًا كهذا» علما انها ليست اول افراد العائلة الذين يتعاطون المخدرات.