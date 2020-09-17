سمو نائب الأمير استقبل الغانم وصباح الخالد

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

من جهة اخرى بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس الفرادو كويسادا رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

