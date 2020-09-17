«ذوي الإعاقة»: خطة لدعم الصحة النفسية

وطن النهار

دشنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، مقر مركز العمليات الخاص بتشغيل خطة فرق دعم الصحة النفسية لذوي الإعاقة، ضمن فعاليات حملة «حياتهم غالية» التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي، مشيرة الى جاهزية فرق العمل لإطلاق الحملة، التي تأتي امتدادا لحملة «واحنا بعد وياكم».

وقالت ان الحملة أطلقت كفزعة وطنية لمواجهة جائحة كورونا بمشاركة فاعلة لأبنائنا من ذوي الإعاقة، استجابة للنداء السامي لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، ما يجعل تدشين خدمة فرق دعم الصحة النفسية واجبا مفروضا كحماية ووقاية لذوي الإعاقة من تبعات ما ترتب على الحظر الذي فرض على الجميع من الاغلاق العام للمدارس والمؤسسات والمراكز التعليمية، وما لحق ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية جسيمة.

واضافت: إن تقديم هذا الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة خلال حملة «حياتهم غالية» هو بمثابة الوقوف معهم، لوقايتهم من آثار ما بعد الصدمات والتخفيف من معاناتهم، مؤكدة استمرار الشراكة المؤسسية والبناءة مع كل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومنظومة البناء البشري للتنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة الى جهات الدولة الحكومية والخاصة.

واعربت العوضي عن شكرها لكل من تحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية بفخر واعتزاز، مؤكدة أن الجميع يقطف اليوم ثمرة من ثمار هذه الشراكة بإعلان الجاهزية لإطلاق هذه الخدمة لأبنائنا من ذوي الإعاقة نهاية الشهر الحالي.

جسور التعاون

من جانبه، توجه مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م. بدر الصميط بالشكر لكل العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على مد هذه الجسور بين هيئات ومؤسسات المجتمع، مؤكدا أنها مثال نادر يستحق التحية.

وقال: «يطيب لنا بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن نعبر عن اعتزازنا بهذه الشراكة، من أجل تنمية مسيرة العطاء التي عرف بها أهل الكويت، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت في خطتها الاستراتيجية الجديدة على تطوير الشراكات المؤسسية المحلية والدولية، إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود وتكاملها، وسعيا لإعلاء شأن الشراكة الإنسانية التي تسهم في بناء التماسك المجتمعي.

