رئيس مجلس الأمة استقبل سفيري فلسطين والعراق

وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب. كما استقبل سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، بمناسبة استلامه مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

من جهة اخرى، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة الى رئيسة مجلس النواب في الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة دولسي مارياسوراي ريانكو، ورئيس مجلس الشيوخ أوسكار ادواردو راميريز اجويلير، بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

وبعث الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس التشريعي في جمهورية كوستاريكا الصديقة ادواردو نيوتن كرويكشانك سميث، بمناسبة العيد الوطني لبلده.

