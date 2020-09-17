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الكويت شاركت في تطبيق «السياسة العالمية للراشدين»


بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية نظمت جمعية الكشافة الكويتية عبر برنامج تيمز ورشة عمل موسعة حول اليات تطبيق السياسة العالمية للراشدين في الكشفية بمشاركة ( 48) قائداً وقائدة . وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة احمد فرمن ان الورشة تهدف الى تنمية قدرات المشاركين للمساهمة في وضع وتطبيق سياسة وطنية لتنمية القيادات (الراشدون في الكشفية) على المستوى الوطني بكفاءة مشيراً الى انها تضمنت عدة محاور منها: تاريخ تدريب القادة في الحركة الكشفية وماهية سياسة تنمية القيادات و تحديد المستهدفين من سياسة تنمية القيادات وكذلك العلاقة بين القيادات في الكشفية والتنمية المؤسسية وبرامج الشباب.


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