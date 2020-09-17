«الأميركية» عقدت اتفاقية شراكة تكنولوجية

وطن النهار

جددت الجامعة الأميركية في الكويت شراكتها التكنولوجية مع Ellucian للخدمات الرقمية لمدة خمس سنوات إضافية، للقيام بتوجيه أكثر من 2700 عميل في التعليم العالي في أكثر من 50 دولة إلى تحسين العمليات وتعزيز تجربة المستخدم لهيئات التدريس و الإداريين وأكثر من 20 مليون طالب. تهدف الاتفاقية إلى ترقية نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بالجامعة والذي يخدم العمليات الرقمية للموارد البشرية والتمويل وخدمات الطلاب. وعلقت رئيسة الجامعة الأميركية في الكويت د. روضة عواد على أهمية هذه الاتفاقية قائلة: «إن التزام الجامعة بمهمتها يتطلب الاستمرار بشكل حثيث في تطوير وتحسين البيئة التعليمية في كل خدمات الجامعة والرفع من مستوى أدائها لتلبية وبلوغ أعلى المعايير الدولية. وتأتي اتفاقية الجامعة الأميركية في الكويت مع Ellucian كخطوة جادة لتحقيق التزاماتنا ومسؤولياتنا تجاه أصحاب المصالح لدينا ، كما تشكل أيضاً خطوة إستراتيجية مهمة في اتجاه التحول الرقمي لعمليات الجامعة بشكل عام». علقت رئيسة ELLUCIAN والمدير التنفيذي لورا ابسن على الأهداف المشتركة لهذه الشراكة قائلة «لقد كانت AUK شريكا مهما لـ Ellucian لأكثر من 16 عاما وأثبتت باستمرار التزامها بتزويد الطلاب والموظفين بأحدث التقنيات الرقمية الممكنة. ونتوقع أن الانتقال القريب إلى السحابة الرقمية سوف يأتي بالمزيد من المميزات والمرونة التي تمكن الجامعة من مواصلة الالتزام بمهامها». حافظت الجامعة الأميركية في الكويت وELLUCIAN على علاقتهما منذ عام 2003 حيث كانت الجامعة الأولى في الكويت التي تُدخل نظام تخطيط موارد المؤسسات للتعليم العالي (ERP) للطلاب والموارد البشرية والشؤون المالية. وتعكس هذه الاتفاقية مهمة الجامعة الأميركية في الكويت لتحسين مواردها الرقمية باستمرار لتزويد مجتمع الحرم الجامعي بأحدث التقنيات لتسهيل العمليات وتوفير الموارد والخدمات التعليمية الحديثة.