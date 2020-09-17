سفارة الكويت في بغداد تسلمت رفات 21 مفقوداً

وطن النهار

تأكيدا لما انفردت بنشره «النهار»، تسلمت السفارة الكويتية في بغداد امس من الحكومة العراقية 21 رفاتا يعتقد انها لأسرى كويتيين فقدوا ابان الغزو العراقي للكويت في عام 1990. وجرت مراسيم تسليم الرفات قرب مطار بغداد الدولي بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ومكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي». وقال القائم بالأعمال بالانابة في سفارة الكويت لدى العراق محمد الوقيان ان تسليم الرفات جاء في اطار مواصلة الجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى. واوضح ان العملية تمت عبر اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية الدوليتين اللتين تترأسهما اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعضوية كل من الكويت والعراق والسعودية واميركا وبريطانيا وفرنسا فضلا عن «يونامي» بصفة مراقب. واضاف انه يعتقد وفقا للمؤشرات الأولية ان الرفات يعود لأسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة جنوبي العراق.

وتابع «سيتم اجراء عمليات الفحص الجيني والاستعراف لهذا الرفات في الكويت عبر الادارة العامة للادلة الجنائية لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات الاسرى والمفقودين ورعايا الدول الاخرى».

وتقدم الوقيان بالشكر للحكومة العراقية والفريق الفني العراقي ممثلا بوزارة الدفاع العراقية على الجهود المبذولة في هذه القضية الانسانية معربا عن تقديره لبعثة الامم المتحدة لمساندة العراق «يونامي» لما قامت به من امور لوجستية وتنسيقية لنقل الرفات. وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية ربيع العدساني أعلن تسلم الكويت امس الأربعاء عددا من الرفات يعتقد انها تعود لأسرى كويتيين بناء على المعلومات والمؤشرات الأولية.

وقال العدساني لـ«كونا» على هامش عملية التسلم انه «سيتم التحقق من هوية الرفات من خلال عملية الاستعراف على ايدي المختصين بالادارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية الذين يقومون بعمل في غاية الأهمية بهذا الملف الانساني ولهم منا كل التقدير والامتنان».

وأضاف ان عملية التسلم تمت بفضل من الله وثم توفيقه وجهود ومتابعة اعضاء اللجنة الثلاثية والفنية وجهود الجانب العراقي والفرق الفنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي».

وأوضح ان التعرف على الرفات تعتبر عملية معقدة وتحتاج الى دقة ووقت لاستخلاص الحمض النووي من الرفات ومن ثم العمل على مطابقته مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للتحقق من النتائج وتحديد هوية الرفات قبل ان يتم الاعلان عنها. وأكد ان جهود متابعة عمليات البحث والتحقق من المعلومات سوف تستمر من خلال اعمال اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية الى ان يتم اغلاق آخر ملف في هذه القضية الانسانية.

وأعرب العدساني عن التقدير العميق للجنة الدولية للصليب الأحمر لالتزامها المستمر بالاشراف على عمل اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية «ونعرب عن امتناننا ايضا لحكومة جمهورية العراق لالتزامها بحل هذه القضية الانسانية والفريق الفني التابع لوزارة الدفاع العراقية لجهودهم المستمرة».

وأعرب كذلك عن «خالص تقديرنا لحكومات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق لمشاركتهم الفعالة والتزامهم الصادق وجهودهم للعمل معا ومواجهة العقبات للوصول الى النتائج المرجوة نحو تحديد مصير جميع الأسرى والمفقودين.وتقدم بالشكر كذلك الى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» التي تقوم بدور مهم ولوجيستي في هذا العمل الانساني.

وقد جرى التوقيع على اتفاقية نقل ومحضر تسليم الرفات ومثل الكويت رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية ربيع العدساني وعن العراق رئيس الوفد العراقي اللواء حازم قاسم.

