«النجاة» تشيِّد مجمَّعاً تعليمياً للاجئين السوريين في تركيا

وطن النهار

وضعت جمعية النجاة الخيرية حجر الأساس لبناء مجمع الدكتور (عبدالعزيز الحسن) التعليمي للاجئين السوريين بمدينة (شانلي اورفا) جنوب تركيا بحضور والي المدينة. وقال مدير ادارة التعليم الخارجي بالجمعية ابراهيم البدر في تصريح لـ«كونا» ان المجمع سيتم تشييده بطريقة عصرية حديثة وستبلغ طاقته الاستيعابية ثلاثة آلاف طالب بجميع المراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية. وأضاف ان المجمع التعليمي يضم الخدمات كافة التي يحتاجها الطلبة بالاضافة الى قاعات لتعليم الكمبيوتر وأماكن لاقامة الصلاة وصالات للأنشطة التربوية والرياضية. واوضح ان بناء هذا الصرح التعليمي الخيري والذي يعد الأول من نوعه للاجئين بتركيا يحمل رسالة شكر وعرفان لأحد ابناء الكويت البررة الدكتور عبدالعزيز الحسن لما قدمه من اعمال انسانية وخيرية للبشرية. وفي اطار جهود الجمعية في متابعة انشطتها بتركيا اوضح البدر ان الفريق الكويتي قام ايضا بتوزيع مساعدات غذائية على 300 اسرة سورية لاجئة بتركيا وزيارة عوائل اخرى. وأضاف ان برنامج الفريق شمل ايضا اقامة انشطة ترفيهية وبرامج الدعم النفسي للأيتام وتوزيع 100 حقيبة مدرسية على الطلبة السوريين اللاجئين وكذلك توزيع 100 كوبون لكسوة الأيتام، مؤكدا حرص الجمعية على استمرار تقديم الكفالات لآلاف الأيتام. من جهة اخرى، أعلنت رئيس القطاع النسائي في جمعية النجاة الخيرية وضحة البليس تحقيق انجازات كبيرة خلال عام 2020 داخل الكويت وخارجها، مؤكدة ان القطاع كان له دور مميز خلال ازمة «كورونا» في مساعدة الأسر المحتاجة، والعمالة المتضررة، كما اسهم في اغاثة الدولة العربية والاسلامية، والشعوب الفقيرة. وأشارت الى ان المساعدات التي قدمها القطاع للمتضررين من ازمة «كورونا» بلغ عدد المستفيدين منها 18 الف شخص. تنوعت ما بين مساعدات مالية، وسلال غذائية للأسر، ووجبات للعمال. وأوضحت البليس ان القطاع النسائي لم يقتصر دوره على المساعدات المادية والعينية بل شارك في تقديم التوعية المجتمعية والدعم النفسي من خلال مجموعة من المحاضرات ومنها: الضغوط النفسية في ازمة «كورونا»، وكيفية التعامل مع الأبناء خلال الأزمة، بالاضافة الى محاضرات في الصحة النفسية والتربية. كما قدم استشارات للنساء والفتيات عبر الهاتف.