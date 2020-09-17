قانونيون: «الفرعيات» مجرّمة.. والقصور في التحريات

وطن النهار

أكد عدد من القانونيين ان قانون الانتخابات يجرم الفرعيات بشكل واضح وصريح، الا اننا نرى عدم ادانتهم من قبل القضاء ونظرا لعدم اكتمال الادلة وعدم الجدية في التحريات المقدمة من وزارة الداخلية، وقالوا ان عددا من المواطنين اجروا في الايام القليلة الماضية انتخابات فرعية «التشاوريات» لاختيار ممثليهم، في حين قامت وزارة الداخلية بتقديم 9 بلاغات الى النيابة ضد من قام بتلك الانتخابات.

في البداية اكد الخبير الدستوري د. هشام الصالح ان الانتخابات الفرعية مجرمة قانونا دون اعتبار لصدور مرسوم الدعوة للانتخابات من عدمه، مشيرا الى القاعدة القانونية «المطلق يجري على اطلاقه».

وقال الصالح في تصريح صحافي لـ النهار: غير صحيح ما يثيره البعض من انها غير مجرمة ان عقدت قبل صدور المرسوم، موضحا ان المادة 45 من قانون الانتخاب قد اشارت الى ان الانتخابات الفرعية هي بتلك التي تجرى قبل موعد الانتخابات العامة، ولم تقيد الامر بفترة او موسم او موعد معين.

ولفت الصالح الى ان الانتخابات الفرعية عبارة عن وقائع لا تجرى الا لغرض محدد ذي ارتباط وثيق بالانتخابات الرسمية سواء علم هذا الموعد او لم يعلم، وبالتالي هي تصفيات فئوية مجرمة بنص القانون، وتستوجب المساءلة القانونية والجزائية، ومن جانب اخر فان العلم بموعد نهاية الفصل التشريعي وما يتصل به من المواعيد الدستورية للتجديد لمجلس الامة تجعل تلك الوقائع ذات صلة بموعد الانتخابات.

من جانبه قال المحامي حمد المصيليخ: ان تجريم الانتخابات الفرعية قائم حتى ولو لم يتم صدور مرسوم الدعوة للانتخابات للهروب من المساءلة الجزائية، مشيرا الى ان هذا امر غير صحيح وان اي انتخابات فرعية تجري لابد ان يساءل الداعون اليها والقائمون عليها والمنظمون لها وفق مواد القانون.

و اضاف المصيليخ تجريم الانتخابات الفرعية يتعارض مع حرية الاجتماعات التي كفلها الدستور في المادة 44 منه ومع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور للناس كافة والذي لم يقيد حقهم في اجراء المشاورات داخل الاسرة الواحدة لاختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم في المجلس التشريعي لا سيما ان المشاركة فيها اختيارية ونتيجتها غير ملزمة.

وأكد ان قانون الانتخاب يحتاج الى تطبيق حيث ان نص المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن الانتخابات، ينص على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 الاف دينار او بأحد هاتين العقوبتين كل من يشارك في الفرعيات».

و بشأن تحريات وزارة الداخلية المقدمة ضد من يتم احالتهم الى القضاء، قال المصيليح لا يوجد تقصير من وزارة الداخلية ولا التحريات المقدمة.

من ناحيته قال المحامي عبدالله ابراهيم الكندري ان الانتخابات الفرعية مجرمة حتى ولو اجريت قبل صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات لان اي تنظيم للانتخابات الفرعية او مجرم اياً كان الوقت او الزمان ووفقا لما اكدته المادة (45) في فقرتها الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1962 من قانون الانتخاب.

واضاف ان السبب بعدم صدور احكام على المشاركين في الفرعيات في السنوات الماضية يعود الى عدم وجود تحريات جدية حول الواقعة وتهافت الأدلة المقدمة في الجريمة ما تصبح معه الجريمة خالية من الدليل اليقيني، مشيراً الى ان ذلك ليس لعدم وجود نص تشريعي او قانون، وهذا ما يؤكد عدم وجود قصور في القانون وانما القصور في التحريات والأدلة المقدمة في الجريمة.

من جانبه قال المحامي محمد الصايغ بان لا يوجد قصور في القانون ولا يحتاج تعديلا لان نص المادة 45 واضح وفيه ذكر تعريف للانتخابات الفرعية بانها «هي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من المنتمين لفئة او طائفة معينة»، وهذا يدل على ان الفرعيات تتم قبل فترة الانتخابات، فالانتخابات الفرعية تعتبر مجرمة حتى قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وان كان هناك دلالة على قرب انتهاء الفصل التشريعي، اما بالنسبة لعدم صدور احكام على المشاركين في الفرعيات في السنوات السابقة فيرجع الأمر للقضاء في تكييف التهمة المبنية على ادلة الثبوت وغيرها وهذا شأن القضاء ولا سلطان عليه، فحسب قناعته يبني عقيدته في اصدار الاحكام.

من ناحيته قال المحامي جاسم التويتان ان الانتخابات الفرعية مجرمة قانونا سواء كانت قبل مرسوم الدعوة او بعده وهذا وفق المادة 45 من قانون الانتخاب، ولكن الواقع عكس ذلك تماما، فحماة القانون هم الذين ينتهكونه لذلك فان اجراء هذه الانتخابات مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالانتخابات العامة.

واضاف ان عقوبة اجراء هذه الانتخابات تصل للحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين الا ان الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية غير جادة بتقديم هؤولاء الي المحكمة بشكل الصحيح وبصراحة اكثر لاتريد ان يصدر عليهم احكام بالادانة وذلك لاسباب سياسية واضحة للجميع طبعا.

واكد التويتان ان قانون الانتخاب ومواده واضح وصريح اما بالنسبة الى الاحكام التي صدرت من المحكمة في جرائم الانتخابات الفرعية فهي تصدر بالبراءة وذلك لعدم جدية التحريات.

