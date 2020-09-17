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وطن النهار

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حذَّرت من مغبة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

«الجمعية الطبية»: «التشاوريات» زادت أعداد المصابين بـ«كورونا»


حذرت الجمعية الطبية من مغبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بحجة انتهاء الحظر وعودة الحياة الطبيعية، ودقت ناقوس الخطر من تأثير ذلك على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس الجمعية د. أحمد العنزي في تصريح «ما نشاهده اليوم من مظاهر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وزيادة عدد الإصابات ينبئ بخطر كبير لا يُحمد عقباه ويهدد الصحة العامة والمنظومة الصحية، ويهلك الطواقم الطبية التي تعبت وهي تحارب فيروس كورونا منذ بداية الأزمة حتى يومنا الحالي».
وبين أن إقامة البعض لـ «التشاوريات» يعتبر سببا من أسباب زيادة عدد الإصابات في البلاد، خاصة أنها لا تطبق أي من التعليمات الصحية الموصى بها عالمياً ومن قبل وزارة الصحة. وطالب د. العنزي الجهات المعنية بالدولة بـ«الحزم»، وتطبيق العقوبات ضد كل من يستهتر في تطبيق الاشتراطات الصحية، كما يجب وضع عقوبات رادعة لغير الملتزمين في ارتداء الكمام وذلك لحماية المجتمع والصحة العامة.


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