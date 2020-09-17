«التربية»: المعلمون العالقون بالخارج في إجازة

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد تعميما بشأن الاجراءات الواجب اتباعها للموظفين غير الكويتيين الذين غادروا البلاد وتعذرت عليهم العودة لمباشرة العمل عقب انتهاء اجازتهم بسبب حظر الطيران.

وقالت (التربية) في بيان صحافي أمس انه فيما يتعلق بالموظفين (غير الخاضعين) لنظام العطلات المدرسية فان الموظف الذي غادر البلاد في اجازة دورية قبل 12 مارس الماضي وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فانه يعتبر في فترة العطلة الرسمية وأيام الراحة التي قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل.

وأوضحت أنه يجوز له عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل أن يطلب منحه اجازة دورية في حدود رصيده ويجوز له طلب منحه احدى الاجازات المقررة قانونا ومنها الاجازة الخاصة بدون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما.

وذكرت أنه يمكنه أيضا أن يطلب الاجازة هاتفيا أو بأي وسيلة أخرى وفي حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الاجازات فان الموظف يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بالموظفين (الخاضعين) لنظام العطلات المدرسية فان الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فيطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات المدرسية بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب عليه من آثار.

وأفادت بأنه عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل فانه اعتبارا من تاريخ بداية عمل العاملين بالمدارس حسب المرحلة الدراسية وفق ما نصت عليه القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن فانه يجوز له طلب منحه احدى الاجازات المقررة قانونا ومنها الاجازة الخاصة بدون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما.

