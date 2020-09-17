الكويت تشارك في جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»

وطن النهار

عقدت جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»، اجتماعاً تحضيرياً افتراضياً، ضم المنسقين والممثلين عن الدول المشاركة في الجائزة، لمناقشة آخر المستجدات، وجدول أعمال الجائزة في دورتها الثالثة، حيث تم تحديد، بداية الأسبوع المقبل، موعداً لبدء مرحلة التقييم للمشاركات. واعتمدت الجائزة خلال الاجتماع، عملية تقييم المشاركات افتراضيا (عن بعد) وذلك بعد دراسة الأوضاع الراهنة، وتمر التقييمات على ثلاث مراحل رئيسة هي: التقييم المكتبي، والمقابلة الشخصي، والتقييم النهائي، الذي يتضمن اجراء مقابلات مع الهيئة الاشرافية وزملاء المعلم والطلبة، وأيضا ارسال استبيان شامل لهم ولأولياء الأمور.

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور حمد الدرمكي الأمين العام للجائزة، بالمجتمعين، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجان، وهو ما مهد الطريق لانسيابية أعمال ومراحل الجائزة دون أي اشكاليات أو معوقات، كما استعرض آخر المستجدات الحالية واستعدادات الجائزة لمرحلة التقييم النهائية، وآليات العمل. وأكد أن الجائزة تواصل ألقها وتطورها، لتحقق بذلك مكاسب تربوية عديدة، ليس محلياً فحسب بل على مستوى الدول المنتسبة اليها، اذ صبحت أكثر انتشاراً لما تلقاه من رعاية ودعم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً الى أن الجائزة تدخل الأسبوع المقبل مرحلة تقييم المشاركات، المتميزة، لتحديد الفائز بالجائزة من قبل اللجنة التحكيمية. وقال ان اللافت هذا العام في الجائزة، أنه بجانب زيادة اعداد المشاركين، هناك مرونة في الأداء، واستخدام التقنية والتكنولوجيا الرقمية، في دفع عجلة الرسالة وتحقيق أهدافها التربوية، في تعزيز الحراك التعليمي، ونشر الابداع والابتكار بين صفوف المعلمين، والتي تسعى الجائزة بدورها الى رفع مكانتهم، وتكريمهم المستحق، وترسيخ دورهم المحوري في النهضة المعرفية، وبناء الأجيال المتعلمة والمهارية والمسؤولة التي تنهض بأوطانها وترسم ملامح مستقبلها. واستعرض المجتمعون، في اللقاء آخر مستجدات آلية النظام الدراسي، للعام الجديد في جميع الدول المشاركة حيث تم تقييم الوضع الراهن للدول، وتحديد آلية التقييم مع مراعاة جميع التغييرات التي طرأت على العملية التعليمية، والتي اعتمدت سابقا على حضور الطلاب للمدراس، فضلاً عن دور المعلم الأساسي في الغرفة الصفية وأثر ذلك في انجاح التجربة العملية، ورغم تلك التحديات، أثبت نظام التعليم عن بعد في الدول كفاءته ومرونته في استمرار منظومة التعلم بنجاح، وابراز تجارب المعلمين في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وطرق التدريس المبتكرة.

