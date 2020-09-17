معهد الأبحاث و«الأعلى للتخطيط» وقعا مذكرة لتبادل الخبرات

وطن النهار

وقعت مديرة معهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة عمر، مذكرة تفاهم مع الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي، الذي اكد ان المذكرة بمثابة اطار عام للتعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. واضاف: «هي تعد أساساً مستقبلياً لتبادل المعلومات والخبرات واعداد الدراسات وتقديم الاستشارات واجراء الأبحاث التي من شأنها المساهمة في دعم اتخاذ القرارات وتعزيز الجهود التطويرية والاستفادة من المعارف العلمية والارتقاء بالمهام الفنية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة ذات الصلة». واردف بالقول: انه «في سياق تنفيذ بنود هذه الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنسيق التعاون وتبادل وجهات النظر وتيسير العمل وتحديد آليات تفعيل التعاون بين الطرفين وتحديد نقاط التواصل وقنوات الاتصال ووسائله بما يخدم ويحقق أهداف المذكرة، مؤكداً ثقة الأمانة العامة في قدرات وامكانات معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي يعد منارة وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. من جانبها، أشادت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر، بثقة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في نتائج أعمال المعهد، مثنية على دور الأمانة العامة في الدفع بمشاريع التنمية الوطنية. وقالت إن التعاون بين الجانبين كان له آثار ممتازة في مسار التنمية في البلاد خصوصاً من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية الحيوية التي تشرف عليها الأمانة العامة، ومنها مبادرات عززت قدرات المعهد وبنيته التحتية وأطلقت العديد من المشاريع الرائدة في مجالات عدة منها الطاقة والمياه وغيرها.