«الجامعة»: لا تغيير على نسب القبول للعام الدراسي المقبل

وطن النهار

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. علي المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمبنى عمادة القبول والتسجيل بالشويخ بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2020/2021 ستبدأ الكترونيا للطلبة للكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهـــد الديني والثانوية الأميركية وخريجي المــــدارس الانكليزية والمتوقع تخرجهم منها (لطلبة مدارس الكويت فقط)، اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر وتستمر حتى يوم الخميس 22 أكتوبر 2020، أما الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت، وكذلك بقية فئات الطلبة غير الكويتيين المسموح لهم بالتقدم الى الجامعة، سيقومون بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ وفقاً للتدابير والاشتراطات الصحية الخاصة، مع الالتزام بضرورة حجز مواعيد مسبقة من قبل الطلبة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.

ويتم تقديم طلبات الالتحاق باستخدام شبكة الانترنت من خلال نظام القبول الالكتروني على العنوان التالي: http://portal.ku.edu.kw/admission. علما بأنه ستعلن نتائج القبول في الجامعة خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة تقديم طلب الالتحاق، وأكد المطيري على أن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات لا تشمل الطلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني، حيث سيتم قبولهم وتسجيلهم الكترونيّاً دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل. وأوضح المطيري أن الطلبة الذين سيتم قبولهم في البعثات الخارجية أو الداخلية عليهم تحديد رغبتهم بالاستمرار في البعثة أو الالتحاق بجامعة الكويت حيث يشترط عليهم الانسحاب من البعثة قبل انتهاء فترة تقديم طلب الالتحاق بجامعة الكويت.

توزيع المقبولين

وبدورها أوضحت القائم بأعمال مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول والخريجين د. ريم الجارالله أنه لم يتم أي تغيير على الحدود الدنيا لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وهي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و78% أو 2.90 نقطة للقسم الأدبي، موضحةً أن مجلس الجامعة قد قرر قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفيين لشروط القبول للعام الجامعي 2020/2021 موزعين على الفصلين الدراسيين الأول والثاني وفقا لترتيب رغباتهم، على ألا يقل الحد الأدنى للمقبولين منهم للفصـل الأول عن 75% للقسم العلمي 80% للقسم الأدبي، والبقية سيتم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني مع تحديد التخصصات المقبولين فيها خلال أسبوع من اعلان نتائج قبول الفصل الدراسي الأول.

وأضافت قائلة: «وعليه فان الذين يرغبون في التقدم الى الجامعة يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه النسب الدنيا وكافة شروط القبول الأخرى المعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل على شبكة الانترنت، ولن يقبل أي طلب التحاق الا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى».

معيار القبول

أكدت د. الجارالله على أن القبول في جميع تخصصات الجامعة يتم وفقا للمعدل المكافئ عدا تخصصات كلية العلوم وكلية الحقوق، وأن المعدل المكافئ يحسب وفقا لأوزان محددة تختلف من كلية لأخرى في ضوء نتيجة الطالب في الشهادة الثانوية ونتائج اختبارات القدرات الأكاديمية.

استكمال الرغبات

وأوضحت د. الجارالله أنه مع تطبيق آلية القبول المباشر في التخصصات أصبح اجمالي عدد الرغبات 77 رغبة لخريجي القسم العلمي و36 رغبة لخريجي القسم الأدبي، وعلى الطالب تقديم طلب الالتحاق بالجامعة خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وترتيب التخصصات الجامعية المدونة في طلب الالتحاق المستوفى للنسب الدنيا للتقدم اليها وذلك طبقا لأفضليتها لديه، وللطالب حرية اختيار عدد الرغبات علما بأنه من الممكن رفض طلب الالتحاق في حال عدم اختيار جميع الرغبات، ولن يسمح بأى تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم ما ينتج عنه تقدم الطالب المرفوض للفصل الدراسي القادم.

الاحتياجات الخاصة

وأشارت د. الجارالله الى أن هناك نسباً دنيا محددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين للشروط المنصوص عليها في دليل القواعد الأساسية للقبول والتحويل للعام الجامعى 2020/2021. وهى 72% للقسم الأدبى و 65% للقسم العلمى على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة اثبات اعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الأول القادم.

الدور الثاني

ونظرا لعقد اختبارات الدور الثاني قبل انتهاء فترة اعتماد القبول، أفادت مدير ادارة القبول هند محمد السالم بأنه حرصا على مصلحة هؤلاء الطلبة وعدم تأخر التحاقهم بالجامعة الى الفصل الدراسي الثاني القادم، سيسمح للمستوفين منهم لنسب القبول بالجامعة بتقديم طلبات الالتحاق مصطحبين معهم شهاداتهم الثانوية مباشرة في صالة القبول والتسجيل بالشويخ، حتى يوم الخميس الموافق 5/11/2020.

«الثانوية الإنكليزية»

وذكرت السالم بأنه على طلبة مدارس الثانوية الانكليزية المتوقع تخرجهم للفصل الصيفي تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة الكترونيا خلال المواعيد المحددة، ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية خلال يومي عمل من تاريخ اعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال اجراءات تسجيلهم.

وأوضحت السالم أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني والمنح الثقافية الى جامعة الكويت اعتبارا من يوم الأحد 27/9 وتستمر حتى 12/11/2020، مؤكدة على أن جميع الارشادات الخاصة بالقبول والدراسة في الجامعة والمستندات المطلوبة معلنة على موقع عمادة القبول والتسجيل وموقع جامعة الكويت.

خط ساخن

وأكدت السالم على أن العمادة مستمرة في استخدام الرقم 1866000 كخط ساخن لاتصال الطلبة المستجدين في حال وجود أي استفسار لديهم خلال الفترة من الخميس 1/10/2020 الى الخميس 22/10/2020، علما بأن هذه الخدمة متوافرة لمدة 24 ساعة يوميا.

وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور علي فيصل المطيري تصريحه بدعوة جميع المتقدمين للجامعة الى الاطلاع على التعليمات والارشادات التي توفرها الجامعة على شبكة الانترنت، مع ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق، وكما أكد مرة أخرى على أن استقبال الطلبة (المسموح لهم بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل) ستكون لتقديم طلب الالتحاق من خلال الالتزام بحجز مواعيد مسبقة.

متقدماً بأطيب التهاني الى الطلبة وذويهم بمناسبة اجتيازهم المرحلة الثانوية والتحاقهم بالدراسة الجامعية متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

