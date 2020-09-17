«الإدارية» اختتمت الزيارات الميدانية لتجديد «الاعتماد الأكاديمي»

وطن النهار

اختتمت كلية العلوم الادارية زيارات فريق الاعتماد الأكاديمي عبر المنصة الالكترونية اجراءات التجديد بتلك الآلية والتي تضمنت اجراء أكثر من 90 مقابلة شخصية في 25 جلسة على مدى سبعة أيام بواقع خمس ساعات يوميا في الفترة من (7 - 14) سبتمبر الحالي، واختتمت الجلسات بحضور نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د. رشيد العنزي والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط أ.د. ماجد الديحاني والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د. علي عبدالله وعميد القبول والتسجيل د. علي المطيري والعميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب بكلية العلوم الادارية د. عصام الربيعان والعميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الادارية د. فايز عبدالسلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وبهذه المناسبة أفاد عميد كلية العلوم الادارية د. محمد زينل أن تجديد الاعتماد الأكاديمي في حال الموافقة عليه سيعد اقراراً من الجهة المانحة للاعتماد وهي AACSB بأن الكلية التزمت بمجموعة من المعايير المطلوبة وتشمل: الابداع والادارة الاستراتيجية وتفاعل المكونات الثلاثة للكلية فيما بينها وهي: الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والاداريين، بالاضافة الى الاثراء والمساهمة الفكرية والعملية لخريجي الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك استمرارا لنهج الكلية منذ الحصول على الاعتماد الأكاديمي عام 2005.

وأشار د. زينل الى أن عملية التحول الرقمي تمت في غضون أربعة أشهر وتعد فترة زمنية قياسية اذ تم تحويل مئات المستندات المطلوبة الى الصيغة الرقمية (مناهج، اختبارات، أبحاث، مشاركات، استشارات) لمطابقتها مع التقرير المرفوع سابقًا لهيئة الاعتماد الاكاديمي الدولي، مشيراً الى أنه تم تخصيص غرف اجتماعات افتراضية لربط أشخاص في ثلاث قارات مختلفة عبر منصة واحدة لعقد الجلسات التي ضمت كلاً من أعضاء هيئة تدريس، طلبة، اداريين، خريجين، جهات توظيف محلية، بمشاركة البنك الدولي في واشنطن كأحد الاستشاريين للكلية في تلك الجلسات.

وأعرب د. زينل عن سعادته في التعاون والتفاعل الذي لمسه من جميع قطاعات الجامعة لانجاح عملية الحصول على التجديد الأكاديمي الكترونيا من طلبة وأكاديميين واداريين، لاسيما الادارة الجامعية التي لم تدخر جهداً في دعم الكلية، مؤكداً أن ما قامت به جامعة الكويت من تخطيط لاستمرارية العمل أثناء ادارة الأزمات أثمر عن اكتشاف القدرات الهائلة التي تملكها.

ومن جانبه أكد العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب د. عصام الربيعان أن تجديد الاعتماد الأكاديمي هو امتداد لانجازات الجامعة، وما قامت به كلية العلوم الادارية هو متابعة لتلك الانجازات، مضيفا أن الكلية وعلى الرغم من ظروف الجائحة الا انها أصرت على الاستمرار في الحصول على التجديد الكترونيا عبر منصة Microsoft teams وقد قامت باجراء تقييم افتراضي من الجهة الأكاديمية المانحة للاعتماد AACSB، مشيرًا الى أن كلية العلوم الادارية تعد خامس كلية على مستوى العالم التي تقوم بهذا الاجراء، كما أنها الكلية الأولى في جامعة الكويت التي تقوم بالتقييم الأكاديمي الكترونيا.

