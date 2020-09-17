العتيبي: تأخر موازنة «البلدية» افتئات على «البلدي»

أول النهار

خاطب رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم بشأن مشروعي ميزانية البلدية والحساب الختامي والتقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي. وأشار إلى ان المجلس لم يتلق حتى الان مشروعي الميزانية والحساب الختامي، وكذلك التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي، وهو ما يعد افتئاتاً على حقوق المجلس واختصاصاته. وقال ان مناقشته لمشروع الميزانية والحساب الختامي سيكون لهما أبلغ الأثر في تصويب أهداف خطة العمل البلدي وتوجيه نفقاتها ومصروفاتها لما يحقق أهداف الخطة التي تصب في الصالح العام.

من جانب اخر، اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي عبد السلام الرندي أهمية التعاون بين المجلس والجهاز التنفيذي في البلدية، لافتا إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تقييم العقود الحالية وتطوير مستوى النظافة في كل المحافظات. وأشار على ان الاجتماع مع رؤساء القطاعات في البلدية تطرق إلى مستوى النظافة والتحديدات والمعوقات لتطوير وضع النظافة كما تمت مقارنة العقود السابقة والحالية من ناحية الآليات والعنصري البشري، وطرح مجموعة من الاسئلة من قبل اللجنة بانتظار الرد من الجهاز التنفيذي.

