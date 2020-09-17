محافظ الأحمدي: قطاع الزراعة يسهم في توفير الأمن الغذائي

أول النهار

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الزراعي والمزارعون خلال جائحة «كوفيد- 19» على وجه التحديد، معرباً عن التقدير لنجاح القطاع وفي أداء رسالته الحيوية على امتداد مراحل الأزمة، والتي تجلت من خلال العديد من الممارسات الايجابية والمبادرات الحيوية والانسانية للمزارعين وشهد الجميع بمساهمتها الفاعلة في المحافظة على الأمن الغذائي في ظل توقف الواردات من المنتجات الزراعية المستوردة بسبب اغلاق الحدود مع الكويت بحكم ظروف الجائحة.

خص المحافظ المزارعين ذوي المبادرات الذين قاموا خلال فترات الجائحة المختلفة بممارسة دور حيوي ومهم في تأمين الاحتياجات من المنتجات الزراعية من خضراوات متنوعة للعديد من شرائح المجتمع مجاناً، مع التكفل بايصال هذه الاحتياجات الى منازل المواطنين على امتداد مناطق محافظات دولة الكويت خلال فترات الحظر المتتالية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ مجموعة من المزارعين المتميزين ذوي المواقف المشرفة خلال جائحة «كوفيد- 19» في منطقة الوفرة الزراعية وهم فيصل عوض الدماك، وأحمد محمد الكهيدان، ووليد محمد الفضالة، وأحمد زيد العازمي. أمس في ديوان عام محافظة الأحمدي، حيث ثمن المحافظ في هذا الصدد أيضاً جهود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والاتحاد الكويتي للمزارعين وجميع الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية المعنية بالأمن الغذائي في البلاد.

من جهته، أعرب المزارع فيصل الدماك أحد المبادرين والمساهمين في توفير المنتجات الغذائية مجانا للمواطنين في المحافظات الست خلال الجائحة، عن الشكر والتقدير للاهتمام والمتابعة الحثيثة لمحافظ الأحمدي ودعمه جهود المزارعين بمنطقة الوفرة عموماً وأثناء الجائحة ومنذ بدايتها ومتابعته أولاً فأولا ما يعترضهم من عقبات والمبادرة الفورية للعمل على حلها.

وأشار الدماك الى أن المحافظ اطلع خلال اللقاء على أهم أولويات عمل وتطلعات المزارعين في الوقت الراهن وأهمها تخصيص مقر مؤقت لاقامة سوق اسبوعي للمزارعين على نحو ما هو معمول به في الدول الأوروبية، على أن يكون ذلك يومي الجمعة والسبت، حيث اقترح الدماك وزملاؤه مبدئيا أن يكون المقر مقابل حديقة مرح لاند بمحافظة الأحمدي، بحيث تُعرض خلاله المنتجات الزراعية المختلفة ومنتجات الألبان الطازجة والبيض للمواطنين والمقيمين نقلاً من المزارع مباشرة بنفس اليوم الى مقر السوق.

