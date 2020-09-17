«الدستورية» رفضت طعنين بـ «قيود الناخبين» و«قانون الانتخاب»

الأولى

قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم قبول ورفض 5 طعون دستورية تتعلق الدعوى الاولى بطعون انتخابية في قيود الناخبين مع اعادة تصحيح الاسماء الواردة فيها.

كما رفضت الطعن المحال لها من المحكمة الادارية بوجود شبهة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك. وفي الطعن الثالث قضت الدستورية بعدم قبول الطعن المتعلق بمدى دستورية نص المادة 37 من قانون تنظيم شؤون مهنة المحاماة رقم 42 لسنة 1964 المعدل في القانون رقم 62 لسنة 1996. كما رفضت المحكمة قبول الطعن بعدم دستورية المادة 14 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962. وفي الطعن الخامس قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية البند 17 من لائحة القبول بجامعة الكويت لعام 2020/2019 فيما تضمنه من عدم جواز تقدم الطالب للجامعة كطالب مستجد اذا كان قد سبق له ان فصل من الجامعة بسبب اكاديمي لتعارض ذلك النص مع مبدأ المساواة والحق في التعليم.

