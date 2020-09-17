الجامعة: قبول جميع الطلبة المواطنين وأبناء الكويتيات.. ولا تغيير بالنسب

الأولى

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت ان تقديم طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2021/2020 سيبدأ الكترونيا للطلبة للكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية اعتبارا من 3 وحتى 22 من أكتوبر المقبل.

وأفادت بأنه لا تغيير في النسب الدنيا للقبول في جامعة الكويت للعام الجامعي 2021/2020 موضحة انه يجب ألا يقل الحد الأدنى للمقبولين منهم للفصل الأول عن 75% للقسم العلمي و80% للقسم الأدبي والبقية سيتم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني مع تحديد تخصصات المقبولين فيها خلال أسبوع من اعلان نتائج قبول الفصل الدراسي الأول.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. علي المطيري في مؤتمر صحافي ان عملية تقديم طلبات الالتحاق ستستمر لغاية 22 أكتوبر المقبل للطلبة المستوفين شروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأميركية وخريجي المدارس الانكليزية والمتوقع تخرجهم منها.

وأضاف : على الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الثانوية من خارج الكويت وبقية فئات الطلبة غير الكويتيين تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ في المواعيد المحددة وفقا للخطة الزمنية المعلنة مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية. واضاف ان على الطلبة الذين سيتم قبولهم في البعثات الخارجية أو الداخلية تحديد رغبتهم بالاستمرار في البعثة أو الالتحاق بجامعة الكويت حيث يشترط عليهم الانسحاب من البعثة قبل انتهاء فترة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة.

وأوضح المطيري أن عملية تقديم طلبات الالتحاق ستتم من خلال موقع جامعة الكويت الالكتروني عبر نظام القبول الالكتروني.

من جانبها قالت مساعد العميد لشؤون القبول والخريجين الدكتورة ريم الجارالله إن مجلس الجامعة قرر قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين شروط القبول للعام الجامعي 2021/2020 موزعين على الفصلين الدراسيين الأول والثاني وفقا لترتيب رغباتهم.

وأكدت على الطلبة الراغبين في التقدم الى الجامعة أن يكونوا مستوفين للنسب الدنيا وجميع شروط القبول الأخرى المعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل على شبكة الانترنت.