رسمياً.. المعلمون الموجودون بالخارج في «إجازة»

الأولى

حسمت وزارة التربية امرها فيما يتعلق بالموظفين (غير الخاضعين) لنظام العطلات المدرسية حيث اكدت ان الموظف الذي غادر البلاد في اجازة دورية قبل 12 مارس الماضي وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران يعتبر في فترة العطلة الرسمية وأيام الراحة التي قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل.

جاء ذلك في تعميم اصدره وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد بشأن الاجراءات الواجب اتباعها للموظفين غير الكويتيين الذين غادروا البلاد وتعذرت عليهم العودة لمباشرة العمل عقب انتهاء اجازتهم بسبب حظر الطيران.

وأوضح انه يجوز له عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل ان يطلب منحه اجازة دورية في حدود رصيده ويجوز له كذلك طلب منحه احدى الاجازات المقررة قانونا ومنها الاجازة الخاصة بدون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى وهو 15 يوما.

وذكرت انه يمكنه ايضا ان يطلب الاجازة هاتفيا او بأي وسيلة اخرى وفي حالة عدم توافر شروط منح اي نوع من انواع الاجازات فان الموظف يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

وبينت الوزارة انه فيما يتعلق بالموظفين (الخاضعين) لنظام العطلات المدرسية فان الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران يطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات المدرسية بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب عليه من آثار.

من جانب آخر أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية اسامة السلطان، ان الطالب المتغيب عن الفترة الدراسية الأولى بعذر مقبول وحضر الفترة الدراسية الثانية في بوابة الكويت التعليمية سيتم اعلان نتيجته وتحجب شهادته الدراسية، مشيراً الى انه يحق له دخول الدور الثاني.