السعودية: نقف مع الشعب الفلسطيني وقضيته

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الرياض- رام الله- الوكالات: أكدت المملكة العربية السعودية مجددا وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلام، فيما أكدت الرئاسة الفلسطينية تعليقا على توقيع الامارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل أنها «لم ولن تفوض احدا للحديث باسمها».... (طالع ص 14).

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» ان مجلس الوزراء السعودي جدد التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض للمساس بأراضي الدول العربية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأشار المجلس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى «ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة». وأعاد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

الى ذلك قالت الرئاسة الفلسطينية، إن «كل ما جرى في البيت الأبيض من توقيع اتفاقيات لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة الأميركية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194».

وأكدت وفق بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» أنها «لم ولن تفوض أحداً بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».