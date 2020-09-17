5 مليارات مساهمات البنوك المحلية في «الدين العام»

مال وأعمال

أكدت مصادر معنية ما انفردت به «النهار» في وقت سابق من ان مرسوم الضرورة هو الخيار الأقرب لتمرير قانون الدين العام مع استمرار تعثره في مجلس الأمة، في ظل أزمة سيولة طاحنة يعانيها صندوق الاحتياطي العام للدولة، والذي واكبه أمران عانت منهما الميزانية بشدة خلال العام المالي الحالي 2020/2021 وهما

«تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من رفع الانفاق العام في الميزانية بواقع نصف مليار دينار لتلبية الاحتياجات الدوائية والغذائية خلال فترة الأزمة، والثاني تراجع أسعار النفط والذي زاد من تقديرات عجز الميزانية العامة للدولة لتصل إلى مستويات 15 مليار دينار». المصادر أشارت إلى أن مرسوم الضرورة بات الأقرب للتحقق مع قرب انتهاء دور انعقاد مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية، مشيرة إلى أن إقرار القانون بقيمة 20 مليار دينار، سيفتح الباب أمام البنوك المحلية للمساهمة في القرض الذي يعد بالنسبة لها اختياراً آمنا لتقديم الأموال باعتباره مضموناً من قبل الحكومة. وبينت المصادر أن توزيع الاقتراض سيكون بين بنوك وتحالفات عالمية بواقع 15 مليار دينار و5 مليارات للبنوك المحلية، والتوجه للاقتراض المحلي سيعزز بلا شك من أداء ونمو القطاع المصرفي الذي يمثل عصب الاقتصاد المحلي وسيدفع السيولة الفائضة لدى البنوك لتوظيفها بشكل أفضل.

واستدركت أنه على الرغم من تدبير ما يقارب من 6 مليارات دينار للاحتياطي العام، إلا أن هذا الأمر سيكون علاجاً مؤقتاً للسيولة الناضبة في صندوق الاحتياطي العام وقد تعاني الحكومة أزمة في تدبير رواتب وأجور موظفيها إن لم يتم حسم مصير قانون الدين العام.

ولفتت المصادر الى أن وضع الفائدة في أسواق المال العالمية والتي تتسم بكونها الأدنى منذ سنوات، تمثل بيئة مناسبة للاقتراض في الوقت الراهن، كما أن الاقتراض يعد أفضل وسيلة للحصول على السيولة المناسبة بدلاً من بيع أصول في وقت تعاني فيه الأسعار العالمية تدهوراً كبيراً بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التوقيت مهم للغاية، والتأخر في إقرار القانون وصدوره، ستكون كلفته على المال العام أشد، وسيدفع بعجز الميزانية لمستويات فلكية أكثر مما هو مقدر حالياً، خاصة وأن أسعار النفط عادت للتراجع مرة أخرى دون حاجز 40 دولاراً للبرميل.

وبينت أنه بجانب وقف حريق عجز السيولة ونضوبها، على الحكومة القيام باجراءات اصلاحية مالية وإدارية على المدى الطويل، معددة تلك الإصلاحات في: وقف استحداث هياكل ادارية جديدة ودمج المتشابه منها في الوظائف، إقرار البديل الاستراتيجي، العمل على تطبيق الضرائب بشكل تدريجي ودون المساس بجيوب المواطنين، السعي نحو بناء منظومة دعومات تتجه للمستحقين فقط وهو ما سيخفف من العبء على كاهل الميزانية العامة للدولة.

