الفاضل: 69 وظيفة إشرافية شاغرة في «البترول»

مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن وجود 69 وظيفة شاغرة من درجة رئيس فريق وأعلى في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، لافتاً أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تعمل على اتخاذ ما يلزم لشغل تلك الوظائف بعد فترة قصيرة من شغورها، إلا أنه قد يتم التأجيل في شغل الوظيفة لأسباب تتعلق باعادة الهيكلة أو التدوير الوظيفي أو عدم توافر الخبرات في حينه.

وقال الفاضل إن فترة تعطل العمل بسبب كورونا الصادر بقرار من مجلس الوزراء بسبب جائحة كورونا المستجد، والذي ساهم في وقف سير المفاضلات لشغل تلك الوظائف. وأفاد الفاضل في وثيقة، حصلت «النهار» على نسخة منها، أنه لم تقم أي من الشركات التابعة باجراءات إدارية تتعلق بترقية العاملين بخلاف الاجراءات المعمول بها في المؤسسة منذ 2015 وحتى الآن. ونفى الفاضل استثناء أي مرشح للدخول في المفاضلات للترقية لشغل الوظائف الاشرافية للدرجات الوظيفية من الدرجة 17 وأعلى في مؤسسة البترول والشركات التابعة من الخبرة الفعلية منذ 2015 وحتى تاريخ السؤال.

وأكد الفاضل أنه لا يوجد في المؤسسة أو الشركات التابعة أي حالات استثناء من تطبيق اللائحة فيما يخص الإجازات الخاصة بدون مرتب.

