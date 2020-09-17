196 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

حافظت البورصة على ارتفاعاتها رغم تراجع السوق الرئيسي محققة مكاسب سوقية بلغت 196 مليون دينار لتصل الى مستوى 31.31 مليار دينار، وذلك بدعم من عمليات الشراء على الاسهم القيادية وخاصة المصارف عند الاغلاق بالاضافة الى اتجاه السيولة الى سهمي البورصة وشمال الزور.

وقد قفزت القيمة السوقية للبورصة فيما تقلصت السيولة بنسبة 3% لتصل إلى 56.38 مليون دينار مقابل 58.09 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول 10.3% إلى 450.5 مليون سهم مقابل 501.97 مليون سهم في جلسة الثلاثاء الماضي .

وارتفع مؤشر السوق الأول 6. 51 نقطة ليبلغ مستوى 97. 5933 نقطة بنسبة صعود بلغت 88. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4. 119 مليون سهم تمت عبر 6550 صفقة بقيمة 03. 40 مليون دينار (نحو 10. 140 مليون دولار).

وقد صعد مؤشر السوق العام 6. 33 نقطة ليبلغ مستوى 8. 5394 نقطة بنسبة صعود بلغت 63. 0 في المئة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 5. 450 مليون سهم تمت عبر 14326 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3. 56 مليون دينار (نحو 05. 197 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.3 نقطة ليبلغ مستوى 82. 4328 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 01. 331 مليون سهم تمت عبر 7776 صفقة نقدية بقيمة 3. 16 مليون دينار (نحو 05. 57 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة العقارات بنمو نسبته 1.33%، بينما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض معدله 8.61%.

