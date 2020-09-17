«المستثمرون»: إجراءات قانونية ضد رئيس «غراند» مصر

مال وأعمال

قالت شركة مجموعة المستثمرون القابضة،، إنه قد تم الانتهاء من إجراءات الجمعية العمومية العادية لشركتها التابعة في مصر شركة المشروعات الكبرى العقارية غراند، وتشكيل مجلس إدارة جديد للأخيرة.

وقالت «المستثمرون» في بيان للبورصة، إنه قد تم تكليف محامي الشركة في مصر بدراسة تصرفات الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة التابعة «غراند»، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فيما قد يثبت ارتكابه مخالفات، حفاظاً على حقوق الشركة ومساهميها.

وأكدت «المستثمرون» في البيان أنه في حال ورود أي تطورات سيتم الإفصاح عن ذلك في حينه، موضحة بأنه لا يمكن تحديد أثر الإجراء السابق على المركز المالي للمجموعة في الوقت الحالي.

كانت الشركة أعلنت عن تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجموعة المستثمرون القابضة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الحالي؛ لمناقشة أوضاع الشركة وحل مجلس الإدارة وأمور أخرى.

