7 ملايين دينار حصة «بوبيان» بتوزيعات «إيكويت» و«الأولفينات»

مال وأعمال

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات عن استلام مبلغ يُقدر بنحو 6.98 مليون دينار تمثل الدفعة الأخيرة من حصة الشركة في توزيعات الأرباح السنوية المُعلنة لشركتي «إيكويت» و«الكويتية للأولفينات» والبالغة إجماليها 17.42 مليون دينار. وقالت «بوبيان» في بيان للبورصة ، إن الشركة كانت قد أخذت مخصص مقابل تلك التوزيعات بقيمة 8.71 ملايين دينار في السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2020. وأوضحت الشركة أنها ستقوم برد كامل المُخصص المُتبقي والمعترف به مُسبقاً بقيمة 6.97 ملايين دينار، والاعتراف به كربح في البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 31 أكتوبر 2020. وبينت أن صافي ربح صرف العملة كما في تاريخ المعاملة نتيجة استلام هذه الأرباح يبلغ 9.9 آلاف دينار تقريباً.