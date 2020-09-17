«البركة المصرفية» أطلقت المرابحة القائمة على الصكوك

مال وأعمال

أعلنت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لعملياتها، عن إطلاق منتج تمويل المرابحة الإسلامية، وذلك كجزء من استراتيجيتها لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية لعملائها.

وقد جاء هذا الإعلان إثر قيام مجموعة البركة المصرفية وبورصة البحرين بالتوقيع على اتفاقية تعاون بهذا الخصوص وحضر حفل التوقيع الافتراضي الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوسف، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم، كما حضره الشيخ سلمان بن عيسى، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية ممثلاً عن مصرف البحرين المركزي.

وقال عدنان يوسف: «تسهم اتفاقية التعاون بين مجموعة البركة المصرفية وبورصة البحرين بصورة كبيرة في تعزيز مكانة البحرين كمركز متطور للمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكونها تضيف بعدًا جديدًا لتطوير وابتكار المنتجات في قطاع التمويل الإسلامي، كما أن المعاملات من خلال هذه المنصة سوف تعزز سوق التمويل الإسلامي في المملكة».

وأضاف عدنان: أن الاتفاقية تتماشى مع جهود المجموعة لتوسيع وتنويع خدماتها المقدمة وتلبية احتياجات مختلف قطاعات السوق من خلال تقديم خدمة جديدة وفريدة ??لعملائنا. إن وجود خدمة وساطة جديدة للسلع القائمة على الصكوك في السوق المحلية يوفر بدائل تمويل إسلامي أكثر مرونة، ويساعد على تقليل الاعتماد على وسطاء السلع الدوليين كمزود خدمة وحيد».

من جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «إننا سعداء بانضمام مجموعة البركة معنا في خدمة المرابحة حيث نواصل العمل من أجل تعزيز المبادرات المتحورة حول الأدوات المتوافقة مع الشريعة في سوق رأس المال في البحرين، وهو ما يوفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وسوف يستفيد عملاء تمويلات المرابحة التابعين لمجموعة البركة المصرفية من السرعة الكبيرة في وقت معالجة معاملاتهم، بالإضافة إلى تعزيز مكانة البحرين كعاصمة عالمية للصيرفة الإسلامية.

يذكر أن منصة المرابحة تم إنشاؤها من قبل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بهدف تعزيز الهياكل المتوافقة مع الشريعة كخيار تمويل رئيسي في جميع أنحاء البحرين من خلال توفير بدائل للعملاء عن خدمات الوساطة في السلع الدولية وتقديم عمليات التمويل القائمة على المرابحة القائمة على الصكوك.

ويتم تقديم خدمة المرابحة من خلال استخدام صكوك الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كأصل أساسي لجميع معاملات المرابحة. وسوف يتم تقديم الخدمة عبر الإنترنت، وهي تتضمن مزايا فريدة للمؤسسات المالية والعملاء الذين يبحثون عن حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما توفر فرص التداول فيها لتسهيل معاملات المرابحة القائمة على صكوك الإجارة.

وحضر الاجتماع الافتراضي كبار المسؤولين في مجموعة البركة المصرفية وبورصة البحرين.

